Volkswagen (WKN:766403) kündigt eine große Investitionsoffensive an. Der Fokus soll künftig deutlich stärker auf Elektromobilität und Mobilitätsservices liegen. Am meisten Geld wird in den nächsten fünf Jahren aber dennoch in konventionelle Antriebstechnik gesteckt.

Die Investitionsoffensive

Vor beinahe zwei Jahren hat das VW-Management seine Strategie bis zum Jahr 2025 ausformuliert. In den kommenden Monaten geht es nun darum, diese insbesondere für die Jahre 2020 bis 2025 genauer auszuplanen, wie VW-Vorstandsvorsitzender Müller auf der Bilanzpressekonferenz mitteilte.



Bis zum Jahr 2022 stehen dabei die Budgets schon bereit. Konkret geht es dabei um ein Gesamtbudget von über 34 Milliarden Euro für Elektromobilität, Mobilitätsservices und autonomes Fahren ....

