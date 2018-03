FCR Immobilien AG verkauft Einkaufszentrum in Wismar DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf FCR Immobilien AG verkauft Einkaufszentrum in Wismar 28.03.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. FCR Immobilien AG verkauft Einkaufszentrum in Wismar - Objekt verfügt über eine Grundstücksfläche von rd. 5.500 m² - Erfolgreiches 1. Quartal für FCR Immobilien mit mehreren An- und Verkäufen - Neue Unternehmensanleihe weist bereits die Hälfte des Emissionsvolumens von bis zu 25 Mio. Euro auf - Privatplatzierung läuft erfolgreich weiter München, 28.03.2018: Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat das im September 2015 erworbene Einkaufszentrum in Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, erfolgreich veräußert. Der Verkauf optimierter Immobilien ist ein wesentlicher Bestandteil des wertorientierten Geschäftsmodells der FCR Immobilien AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das im Jahr 1993 errichtete, zweigeschossige Gebäude hat eine Grundstücksfläche von rund 5.500 m² und weist eine vermietbare Fläche von rund 4.400 m² auf. Zudem stehen 80 Stellplätze zur Verfügung. Im Erdgeschoss des Gebäudes fungiert der Lebensmitteldiscounter Netto als Ankermieter. Weitere Einzelhändler sowie ein medizinisches Versorgungszentrum sind ebenfalls in dem Objekt ansässig. Das Einkaufszentrum befindet sich in zentraler Lage der Hansestadt Wismar und ist durch die guten Verkehrsanbindungen des öffentlichen Nahverkehrs optimal zu erreichen. Die Adresse lautet: Bürgermeister-Haupt-Straße 31a, 23966 Wismar. Die Ende Januar emittierte neue 6,0 Prozent Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2G9G64 / WKN A2G9G6) hat mittlerweile ein Platzierungsvolumen von über 12,5 Mio. Euro und damit etwas mehr als die Hälfte des Emissionsvolumens von bis zu 25 Mio. Euro bereits erreicht. Es besteht weiterhin die Möglichkeit für Anleger, die Anleihe im Rahmen der Privatplatzierung über die Börse in Frankfurt oder per Zeichnungsschein, der auf der Website der Gesellschaft zu finden ist, zu ordern. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre, sie weist ein umfangreiches Sicherungspaket auf. Dazu gehört u.a. die Absicherung über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines unabhängigen Treuhänders. Auch eine Ausschüttungssperre von 50 Prozent sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels sind zusätzliche Anlegerschutzrechte. Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der Website der FCR Immobilien AG www.fcr-immobilien.de abrufbar ist. Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Wir sind sehr erfolgreich in das erste Quartal 2018 gestartet. Auch mit dem bisherigen Platzierungsvolumen der Anleihe, die wir in einem ersten Schritt als Eigenemission platziert haben, sind wir mehr als zufrieden. Wir haben gemäß unserer Geschäftsstrategie sowohl mehrere Zukäufe als auch zwei Verkäufe, wie unter anderem in Wismar, erfolgreich getätigt. Wir befinden uns weiterhin auf einem dynamischen Wachstumskurs, unsere Pipeline ist nach wie vor mit interessanten Objekten sehr gut gefüllt." Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. 