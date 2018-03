Die schlechte Stimmung an den US-Börsen hat auch den Erholungsversuch in Asien abgewürgt. Alle größeren Indizes in Fernost notieren am Mittwoch im späten Handel im Minus.

Japans Leitindex Nikkei 225 schloss 1,34 Prozent im Minus bei 21 031,31 Punkten. Der Topix und der Nikkei 400 als weitere japanische Indizes verzeichneten ähnlich starke Verluste. Chinas Leitindex CSI 300 gibt zur Stunde 1,59 Prozent ab auf 3850 Punkte. Hongkongs wichtigstes Börsenbarometer, der Hang Seng , liegt 1,65 Prozent im Minus bei 30 284 Zählern.

Marktteilnehmer machen sich immer stärkere Sorgen, dass die USA chinesische Investments in wichtige Technologien begrenzen wollen, sagten Beobachter. Schon in den USA war es am Dienstag kräftig bergab gegangen, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq. Der entsprechende Index Nasdaq 100 war mehr als 3 Prozent gefallen./fba/jha/

