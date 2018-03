Aareal Bank Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Aareal Bank Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 28.03.2018 / 08:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aareal Bank Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 Wiesbaden, 28. März 2018 - Die Aareal Bank Gruppe hat heute ihren Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht. Er beinhaltet neben Informationen zum Geschäftsmodell und den Aktivitäten in den beiden Geschäftssegmenten den testierten IFRS-Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Aareal Bank für das Jahr 2017. Das Konzernbetriebsergebnis belief sich - wie bereits auf der Jahrespressekonferenz am 28. Februar 2018 bei der Vorlage der vorläufigen, untestierten Zahlen kommuniziert - im Geschäftsjahr 2017 auf 328 Mio. EUR, nach 366 Mio. EUR im Jahr zuvor. Es lag damit in der Mitte des im Jahresverlauf angehobenen Zielkorridors von 310 bis 350 Mio. EUR, erreichte aber erwartungsgemäß nicht ganz den sehr hohen Vorjahreswert. An dem erneut guten Jahresergebnis sollen die Aktionäre angemessen beteiligt werden. Vorstand und Aufsichtsrat werden daher - wie ebenfalls bereits im Februar kommuniziert - der Hauptversammlung der Aareal Bank AG am 23. Mai 2018 die Zahlung einer Dividende von 2,50 EUR je Aktie (Vorjahr: 2,00 EUR je Aktie) vorschlagen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 78 Prozent. "Die Aareal Bank Gruppe hat auch 2017 gezeigt, dass sie mit schwierigen Rahmenbedingungen sehr gut umgehen kann und einmal mehr geliefert, was sie versprochen hat. Wir haben unsere Finanzziele erreicht und unsere Prognosen erfüllt. Unser Unternehmen, das zeigen alle maßgeblichen Kennziffern, ist kerngesund", so der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens im Aktionärsbrief. "Die vielfältigen Initiativen, die wir zur Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle beider Segmente im Rahmen unseres Zukunftsprogramms Aareal 2020 auf den Weg gebracht haben, zeigen zunehmend positive Wirkung." Der Geschäftsbericht 2017 kann unter https://aareal-bank.com/finanzberichte abgerufen werden. Unter https://gb.aareal-bank.com/2017/ findet sich zudem eine Online-Fassung mit weiterführenden Informationen. Darüber hinaus hat die Aareal Bank Gruppe heute ihren Online-Nachhaltigkeitsbericht und den vom Aufsichtsrat geprüften nichtfinanziellen Bericht 2017 veröffentlicht. Beide Berichte sowie ergänzende Informationen und Kennzahlen, die den Beitrag der Aareal Bank Gruppe zu einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft aufzeigen, sind unter https://www.aareal-bank.com/verantwortung abzurufen. Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com Cornelia Müller Tel.: +49 611 348 2457 cornelia.mueller@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Tel.: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com 28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669395 28.03.2018

