Die Huawei Consumer Business Group stellte heute die HUAWEI P20-Reihe vor. Das HUAWEI P20 Pro verfügt über die weltweit erste Leica Triple-Kamera und beide Geräte bieten beispiellose AI-Vorteile. Mit ihrer Verbindung von Technologie und Kunst lassen sie ein bahnbrechendes Smartphone-Erlebnis lebendig werden.

Huawei Unveils the HUAWEI P20 and HUAWEI P20 Pro, Breakthroughs in Technology and Art to Redefine Intelligent Photography (Photo: Business Wire)