Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach dem angekündigten Kauf des 36,5-Prozent-Anteils von Novartis an einem Gemeinschaftsunternehmen auf "Hold" belassen. Die geplante Komplettübernahme des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten komme nicht überraschend und sei vernünftig, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da der Deal gewinn- und cashflow-steigernd sein sollte, dürften die Investoren des Pharmakonzerns erfreut sein./edh/la Datum der Analyse: 28.03.2018

