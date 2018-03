FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TH1 XFRA US89854H1023 TTEC HLDGS INC. DL-,01 0.218 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.059 EUR

DK8 XFRA JP3481300006 DAIKYONISHIKAWA CORP. 0.122 EUR

11T XFRA JP3634200004 TOYODA GOSEI CO.LTD 0.214 EUR

11W XFRA JP3993400005 WACOM CO.LTD 0.046 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.085 EUR

13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.013 EUR

7WS XFRA JP3323050009 SAWAI PHARMA.CO.LTD. 0.496 EUR

G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.113 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.033 EUR

1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.235 EUR

16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.056 EUR

KKC XFRA JP3206000006 KAKAKU.COM INC. 0.122 EUR

751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.094 EUR

5ZC XFRA JP3155270006 CROOZ INC. 0.114 EUR

1JP XFRA JP3752900005 JAPAN POST HOLDINGS CO. 0.191 EUR

4JP XFRA JP3233250004 JAPAN POST INSURANCE CO. 0.488 EUR

5JP XFRA JP3946750001 JAPAN POST BANK CO.LTD 0.191 EUR

TL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.006 EUR

6CL XFRA US19625W1045 COLONY NORTHSTAR DL-,01 0.089 EUR

8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.484 EUR

LGNB XFRA CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B 0.073 EUR

07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 0.790 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.041 EUR

079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.500 EUR

0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.222 EUR

331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.044 EUR

2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.006 EUR

MFL1 XFRA JP3876400007 MARUDAI FOOD 0.061 EUR

DM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.016 EUR

1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.202 EUR

U04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.058 EUR

NGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.013 EUR

NISE XFRA US6547444082 NISSAN MOTOR SP. ADR/2

0T41 XFRA CA31773A1075 FINDEV INC. O.N. 0.005 EUR