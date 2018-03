FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.113 EUR

SAR XFRA JP3399310006 START TODAY CO. LTD 0.130 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.024 EUR

6DX XFRA JP3548770001 DEXERIALS CORP. 0.153 EUR

F5M XFRA JP3809200003 FUJI MACHINE MFG 0.153 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

UM3 XFRA JP3944330004 UMC ELECTRONICS CO. LTD 0.229 EUR

0YX XFRA JP3351100007 SYSMEX CORP. 0.229 EUR

VANA XFRA US00762U2006 ADVANTEST ADR NEW/1 O.N.

XFRA XS1134780557 ARYZTA EUR.FIN.14/UND.FLR 0.000 %

DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.375 EUR

V6H XFRA AU000000VRT3 VIRTUS HEALTH LTD 0.087 EUR

5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.298 EUR

61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.047 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.047 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.013 EUR

IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.010 EUR

JVC XFRA JP3386410009 JVC KENWOOD CORP. 0.038 EUR

B6M2 XFRA CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. 0.008 EUR

HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.347 EUR

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.242 EUR

KRH XFRA JP3247010006 KYUSHU RAILWAY COMPANY 0.297 EUR

DCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.290 EUR

MXN XFRA JP3882750007 MIXI INC. 0.435 EUR

FJH XFRA JP3862960006 MACNICA FUJI ELECTR.HLDGS 0.248 EUR

GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.806 EUR

NG0 XFRA JP3695600001 NIPPON GAS CO. LTD 0.175 EUR

13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.153 EUR

6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.081 EUR

8A9 XFRA JP3120090000 AZUMA HOUSE CO. LTD. 0.534 EUR

2C9N XFRA US3850023082 GRAMERCY PR.TR.NEW DL-,01 0.302 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.022 EUR

OM4 XFRA CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT. 0.031 EUR

CZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001 0.081 EUR

0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR