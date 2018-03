FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DMI XFRA JP3638600001 DOWA HOLDINGS INC. 0.686 EUR

TSQ XFRA JP3635700002 TRANSCOSMOS INC. 0.397 EUR

TY7 XFRA JP3635400009 TOYOTA BOSHOKU CORP. 0.191 EUR

9TO XFRA JP3635000007 TOYOTA TSUSHO 0.343 EUR

TAH XFRA JP3634600005 TOYOTA INDS 0.534 EUR

TOM XFRA JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP. 0.839 EUR

TBM XFRA JP3629800008 TOBISHIMA CORP. 0.015 EUR

TPX XFRA JP3629000005 TOPPAN PRINTG 0.076 EUR

TJS XFRA JP3626800001 LIXIL GROUP CORP. 0.229 EUR

TBT XFRA JP3625000009 TOKUYAMA CORP. 0.076 EUR

TOR1 XFRA JP3621000003 TORAY IND. 0.053 EUR

TO7 XFRA JP3619800000 TOYOBO CO. 0.305 EUR

TQY XFRA JP3615400003 TOYO LOGISTICS 0.023 EUR

TQN XFRA JP3613400005 TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD 0.053 EUR

TON XFRA JP3602600003 TOHO HOLDINGS CO. LTD. 0.114 EUR

T62 XFRA JP3599000001 TOHO ZINC 0.763 EUR

T41 XFRA JP3597800006 TOBU RAILWAY 0.133 EUR

TO4 XFRA JP3596200000 TOTO LTD 0.275 EUR

TOS XFRA JP3595200001 TOSOH CORP. 0.183 EUR

TECA XFRA JP3594000006 TOSHIBA TEC CORP. 0.023 EUR

TOA XFRA JP3592600005 TOSHIBA MACHINE CO. 0.053 EUR

TOK XFRA JP3579800008 TOKYO STEEL MFG 0.038 EUR

01T XFRA JP3574200006 TOKYU CORP. 0.076 EUR

TOG XFRA JP3573000001 TOKYO GAS CO. LTD 0.210 EUR

TKY XFRA JP3571400005 TOKYO ELECTRON LTD 2.502 EUR

TCW XFRA JP3567410000 TOKYU CONSTRUCTION CO.LTD 0.137 EUR

JAP XFRA JP3566800003 CENTRAL JAP RWY 0.534 EUR

TOE XFRA JP3560000006 TOEI CO. LTD 0.305 EUR

TWA XFRA JP3555700008 TOWA CORP. 0.122 EUR

TQ2 XFRA JP3554400006 TOYO KANETSU 0.763 EUR

DNO XFRA JP3551500006 DENSO CORP. 0.496 EUR

FJG XFRA JP3551200003 ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD 0.267 EUR

DIK XFRA JP3549600009 DENKA CO., LTD. 0.381 EUR

DA9 XFRA JP3548500002 DTS CORP. 0.305 EUR

TUO XFRA JP3546800008 TERUMO CORP. 0.175 EUR