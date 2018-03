FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NHK XFRA JP3742600004 NHK SPRING CO. LTD 0.092 EUR

NH8 XFRA JP3739700007 NIHON TRIM CO. LTD. 0.458 EUR

NGK XFRA JP3738600000 NGK SPARK PLUG 0.229 EUR

NTT XFRA JP3735400008 NIPPON TEL. TEL. 0.572 EUR

JEL XFRA JP3735000006 JEOL -JAPAN EL.OPT.- 0.027 EUR

NIB XFRA JP3734800000 NIDEC CORP. 0.381 EUR

NEC1 XFRA JP3733000008 NEC CORP. 0.458 EUR

NEX XFRA JP3729400006 NIPPON EXPRESS CO. 0.458 EUR

LCJ XFRA JP3729000004 SHINSEI BANK 0.076 EUR

N76 XFRA JP3726200003 NIPPON SODA CO.LTD 0.046 EUR

NZE XFRA JP3725400000 ZEON CORP. 0.069 EUR

J9R XFRA JP3721400004 JAPAN STEEL WKS LTD 0.153 EUR

NSK XFRA JP3720800006 NSK LTD. 0.145 EUR

JSE XFRA JP3714400003 JAPAN SEC. FIN. 0.130 EUR

NPY XFRA JP3712600000 NSD CO. LTD. 0.381 EUR

AON XFRA JP3711200000 AOZORA BANK LTD 0.412 EUR

JCM XFRA JP3697800005 JAPAN CASH MACHINE 0.065 EUR

NGI XFRA JP3695200000 NGK INSULATORS 0.175 EUR

NP7 XFRA JP3694400007 NIPPON KAYAKU 0.114 EUR

NNC XFRA JP3690000009 NIPPON CARBIDE IND. 0.153 EUR

JMD XFRA JP3689100000 JP.MEDICAL DY.MARK. 0.061 EUR

NB5 XFRA JP3684400009 NITTO BOSEKI 0.133 EUR

ND5 XFRA JP3684000007 NITTO DENKO 0.610 EUR

NBO XFRA JP3678000005 NISSHINBO HOLDINGS INC. 0.114 EUR

NFR XFRA JP3676800000 NISSHIN SEI. 0.114 EUR

NF2 XFRA JP3675600005 NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD 0.343 EUR

NISA XFRA JP3672400003 NISSAN MOTOR 0.202 EUR

NSC XFRA JP3670800006 NISSAN CHEM. 0.259 EUR

VJC XFRA JP3667600005 JGC CORP. 0.191 EUR

NI3 XFRA JP3665200006 NICHIREI CORP. 0.114 EUR

XEB XFRA JP3663900003 SOJITZ CORP. 0.046 EUR

NG4 XFRA JP3660900006 NICHIIGAKKAN CO. LTD. 0.084 EUR

WEJ XFRA JP3659000008 WEST JAPAN RWY 0.610 EUR

NNR XFRA JP3658800002 NISHI-NIPPON RR 0.133 EUR

NKN XFRA JP3657400002 NIKON CORP. 0.130 EUR