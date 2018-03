FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.081 EUR

HBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.101 EUR

DCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.484 EUR

DAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.129 EUR

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.089 EUR

CWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.121 EUR

C3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.202 EUR

WX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.222 EUR

T8F XFRA JP3569200003 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 0.057 EUR

RCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.371 EUR

WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.129 EUR

CAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.621 EUR

CAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.161 EUR

BO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.645 EUR

BMU XFRA US08160H1014 BENCHMARK EL. INC. DL-,10 0.121 EUR

G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/600 2.498 EUR

WV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.185 EUR

AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.097 EUR

FRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.443 EUR

9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.371 EUR

AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.121 EUR

KTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.177 EUR

AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.242 EUR

4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.685 EUR

A6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.725 EUR

AKB2 XFRA US0097195012 AKBANK T.A.S. ADR/2 0.170 EUR

AGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.419 EUR

AIY XFRA US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC. 0.274 EUR

WX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.218 EUR

AKB1 XFRA TRAAKBNK91N6 AKBANK T.A.S. TN 1 0.081 EUR

SKFB XFRA SE0000108227 SKF AB B SK 0,625 0.539 EUR

SKFA XFRA SE0000108201 SKF AB A SK 0,625 0.539 EUR

D2N XFRA JP3548610009 DENA CO. LTD. 0.244 EUR

MK2A XFRA JP3862400003 MAKITA CORP. 0.359 EUR

SFTU XFRA US83404D1090 SOFTBANK GR.UNS.ADR1/2/ON