FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

21S XFRA US84860W1027 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01 0.145 EUR

PRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.403 EUR

D1U XFRA JP3497000004 DAIHATSU DIESEL MFG 0.114 EUR

4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.161 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.088 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.042 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EUR

2MW XFRA JP3921260000 METAWATER CO.LTD 0.221 EUR

2KT XFRA JP3288970001 KONOIKE TRANSPORT CO.LTD 0.137 EUR

ATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.137 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.063 EUR

ZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.193 EUR

WDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.403 EUR

VI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.302 EUR

R9L1 XFRA US76120W7083 RESOURCE CAPITAL DL-,001 0.040 EUR

UB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.242 EUR

TOMA XFRA US8923313071 TOYOTA MOTOR ADR/2

3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.113 EUR

TZ4 XFRA US88830M1027 TITAN INTL INC. DL-,01 0.004 EUR

TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.298 EUR

UF2 XFRA US8678921011 SUNSTONE H.INV.(N.) DL-01 0.040 EUR

SCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.572 EUR

SYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.379 EUR

GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.109 EUR

SD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.151 EUR

VSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.387 EUR

SONA XFRA US8356993076 SONY CORP. ADR/1O.N.

SY2 XFRA US8308791024 SKYWEST INC. 0.081 EUR

RB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.210 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.048 EUR

PRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.250 EUR

PNK XFRA US7237871071 PIONEER NATURAL DL-,01 0.129 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.060 EUR

PD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.306 EUR

NUO XFRA US6703461052 NUCOR CORP. DL-,40 0.306 EUR