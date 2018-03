FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

9BL XFRA JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD

XFRA NL0009324904 SENSATA TECHNOLOG. EO-,01

NI6 XFRA JP3743000006 NH FOODS LTD.

CPK XFRA JP3218900003 CAPCOM CO.LTD

OTK XFRA JP3188200004 OTSUKA CORP.

MLQ2 XFRA ID1000115207 MULTIPOLAR RP 2000

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

XP6C XFRA LU0288930869 JSS I.-J.SU.E.N.POW.PA

XP6B XFRA LU0299602168 JSS I.-J.SU.E.N.POW.IA

7NX XFRA JP3758190007 NEXON CO. LTD