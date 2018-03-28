FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4VI XBUL BG11VIVIAT15 VIPOM AD BW 1 1.579 BGN
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4VI XBUL BG11VIVIAT15 VIPOM AD BW 1 1.579 BGN