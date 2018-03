FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10

DU9 XFRA IM00B1XH2B90 DRAGON-UKRAINIAN LS 1

9AS XFRA CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1

B4A1 XFRA CH0208062627 WALTER MEIER AG NAM.