FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursabsturz am Dienstag im späten Handel ist der DAX-Future zur Wochenmitte ein paar Punkte höher in den Tag gestartet. Weiterhin gestaltet sich der Handel im Terminkontrakt extrem volatil. Er befindet sich nun in der Unterstützungszone im Bereich von 11.706 bis 11.921 Punkten, aus der er nicht nach unten herausfallen sollte.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.20 Uhr um 20,5 auf 11.876 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.876,5 und das Tagestief bei 11.844,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.872 Kontrakte.

March 28, 2018 02:30 ET (06:30 GMT)

