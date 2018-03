Mario Hiss ist Vertriebsleiter für Automatische Produktkennzeichnung bei cab, einem Karlsruher Hersteller von Geräten und Systemen zur Kennzeichnung von Baugruppen, Produkten und Verpackungen. Er erklärt unter anderem, was ein intelligentes Kennzeichnungssystem gegenüber einem weniger ausgereiften bevorteilt. Auf die Frage welche griffigen I4.0-Szenarien heute schon Praxis sind, meint Hiss, dass bei Industrie 4.0 das Potenzial nicht alleine in der Optimierung von Herstellprozessen, sondern auch im Angebot von Dienstleistungen für vielfältige Anwendungsbereiche liegt. Geräte wie Sportarmbänder oder intelligente Haushaltsgeräte stellen längst Lösungen des Internet der Dinge dar, was den meisten Anwendern gar nicht klar ist. Es wird also noch Zeit benötigen, bis das Thema in der Anwendung transparenter und dessen Sinnhaftigkeit erkannt wird. Smarte Produkte verfolgen immer den Ansatz, den Alltag einfacher zu machen und dieser Ansatz ist im Grundsatz von Interesse.

Kennzeichnung als unerlässliches Bestandteil

Laut Hiss ist die Kennzeichnung von Bauteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...