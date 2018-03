Frei verkäufliche (OTC; Over-The-Counter) Lesebrillen bieten Verbrauchern mit leichten Sehproblemen schnell und einfach eine Lösung, ohne einen Optiker aufsuchen zu müssen. Mit jüngsten Gesetzesänderungen in den USA sollen nun auch Hörgeräte für Menschen mit leichtem und mittelschwerem Hörverlust frei zugänglich werden. Zwar begrüßen viele diesen einfachen Zugang. Allerdings gilt es noch, die Herausforderung zu stemmen, wie diese Geräte an jeden Patienten angepasst werden.

Nach einem Workshop der US Federal Trade Commission (FTC) mit dem Titel "Now Hear This" im April 2017 unterzeichnete Präsident Donald Trump das Reautorisierungs-Gesetz 2017 der (). Darin soll das OTC-Hörgerätegesetz (OTC Hearing Aid Act) für einen besseren öffentlichen Zugang zu erschwinglichen OTC-Hörgeräten sorgen. Aus diesem Grund muss die FDA eine Kategorie von OTC-Hörgeräten schaffen und regulieren, um sicherzustellen, dass sie die gleichen hohen Standards für Sicherheit, Verbraucherkennzeichnung und Herstellungsschutz erfüllen, die auch alle anderen medizinischen Geräte erfüllen müssen.

Solche Produkte werden von Verbrauchern begrüßt, da sie eine einfache, bequeme und kostengünstige Lösung bei leichtem oder mittlerem Hörverlust bieten. Schätzungen besagen, dass derzeit nur zehn Prozent der Bevölkerung mit einem gewissen Grad an Hörverlust ein Hörgerät verwenden. Die Hauptgründe dafür sind die umständliche Beschaffung und der hohe Preis der Geräte.

Zusätzliche Software-Anpassungen

Das sind jedoch nicht die einzigen Argumente. Bei Hörgeräten ist vor allem die erfolgreiche Anpassung an den Patienten entscheidend. Die FDA hat diesbezüglich noch keine Richtlinien und Vorschriften für OTC-Hörgeräte erlassen, bei denen eine persönliche Anpassung und Beratung durch geschultes Personal nicht stattfindet. Anders als Lesebrillen können Hörgeräte nicht einfach gekauft und getragen werden. Sie sind komplexe Geräte, die zusätzliche Software-Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse oder Vorlieben eines Patienten erfordern. Dies ist wichtig für die Akzeptanz von Hörgeräten, da Geräte, die ...

