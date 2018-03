Die Centrotec Sustainable AG (ISIN: DE0005407506) will für das vergangene Jahr 0,30 Euro Dividende auszahlen. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Ausschüttung damit unverändert. Beim derzeitigen Börsenkurs von 14,56 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,06 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Mai 2018 in Brilon statt. 2011 wurde erstmals in der Konzerngeschichte eine Dividende (0,10 Euro) ausgeschüttet. Der Konzernumsatz ...

