Der deutsche Aktienmarkt und die Wall Street gehen in dieser Woche bisher getrennte Wege. Am Montag legten die US-Indizes kräftig zu. Der DAX wiederum rutschte ab. Gestern war es umgekehrt. Die Wall Street hatte Verluste zu verzeichnen. Der DAX schloss bei 11.971 Punkten. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent. Marktidee: Dow JonesDer Dow Jones hat in dieser Woche ein wilde Berg- und Talfahrt hingelegt. Am Montag ging es deutlich nach oben. Gestern gab er einen Teil dieser Gewinne bereits wieder ab. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Dow Jones in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Aktuell steht aber eine wichtige Supportzone im Fokus.