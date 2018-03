Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, erzielte in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2017

ein Umsatzwachstum von 2,2% und verbuchte ein bereinigtes EBITDA in Höhe von TEUR 1.965.

Im Geschäftsjahr 2017 stieg der Konzernumsatz der SLM Solutions Group AG auf TEUR 82.494 (Vorjahr: TEUR 80.707). Der Umsatz stammte zum Großteil (88,9%, Vorjahr: 86,3%) aus dem Kerngeschäft der Gesellschaft mit dem Verkauf von Laserschmelzanlagen. In diesem Segment stieg der Umsatz um 5,2% auf TEUR 73.345 (Vorjahr: TEUR 69.675).

Uwe Bögershausen, CFO und Sprecher des Vorstands der Gesellschaft, zum Geschäftsjahr 2017: "SLM hat in einem sehr herausfordernden Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzwachstum von knapp 2% realisieren können, nachdem wir am Ende des ersten Halbjahres 2017 um 13,5% hinter dem Umsatz des Vorjahreszeitraums lagen. Wir gehen mit Rückenwind aus der zweiten Jahreshälfte 2017 in das Geschäftsjahr 2018. Besonders hervorzuheben ist auch, dass wir im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2017, bei vergleichbarem Umsatz wie im vierten Quartal des Jahres 2016, ein deutlich höheres EBITDA erreicht haben. Das zeigt, dass wir operativ auf dem richtigen Weg sind. Mit den in 2017 abgeschlossenen Rahmenverträgen haben wir nun planbaren Umsatz für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020. Wir sind davon überzeugt, dass unsere hervorragende Technologie ...

