FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag ist der Bund-Future am Mittwoch etwas leichter in den Handel gestartet. Angesichts der weit gelaufenen Bund-Rally, die auch durch Monats- und Quartalsendkäufe getrieben sein dürfte, präferieren die Anleihestrategen der BayernLB eine Short-Position bei 159,50 Prozent mit Ziel bei der Marke von 159 Prozent.

Impulse in diese Richtung dürften auch vom Primärmarkt kommen, wo mit Italien und Frankreich zwei Euro-Schwergewichte aktiv sind. Darüber hinaus dürfte die Bewegung bei den Bundesanleihen weiter stark vom Risikosentiment an den Aktienmärkten getrieben sein.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 12 Ticks auf 159,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,34 Prozent und das Tagestief bei 159,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.222 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 5 Ticks auf 131,12 Prozent.

March 28, 2018 02:46 ET (06:46 GMT)

