Mehrere negative Kommentare von Analysten haben die Aktien von Südzucker am Dienstag auf den niedrigsten Kurs seit mehr als zwei Jahren gedrückt. Sie büßten 8,1 Prozent ein und weiteten damit den Verlust vom Vortag in Höhe von 4,4 Prozent noch erheblich aus. Gestern hatte das Unternehmen mit Prognosen für das Geschäftsjahr 2018/2019 die Anleger enttäuscht. Der von Südzucker in Aussicht gestellte operative Gewinn von 100 bis 200 Millionen Euro weiche ganz erheblich von der Markterwartung von mehr als 400. ...

