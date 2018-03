Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für PSA von 16,60 auf 19,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Integration von Opel/Vauxhall sei nach wie vor herausfordernd für den Autokonzern, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. PSA sei derzeit zudem am teuersten unter allen von ihm betreuten europäischen Autobauer-Aktien. Das neue Kursziel begründete er mit einer 19-prozentigen Erhöhung seiner Gewinnprognosen (Ebit) für den Zeitraum 2018 bis 2022./edh/das Datum der Analyse: 27.03.2018

AFA0011 2018-03-28/09:19

ISIN: FR0000121501