GfK: Kauflaune der Deutschen steigt leicht an

Die zuletzt eingetrübte Kauflaune der Deutschen verbessert sich leicht. Der GfK-Konsumklimaindikator jedenfalls steht nach Einschätzung der Experten für April bei 10,9 Punkten und damit um 0,1 Zähler besser als im März. Dabei legen laut GfK sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung wieder zu. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für April 10,7 Punkte vorhergesagt.

Industrie und Arbeitgeberverband gegen bedingungsloses Grundeinkommen

Die Präsidenten des Arbeitgeberverbandes (BDA) und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) warnen vor der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. "Ein bedingungsloses Grundeinkommen reduziert Arbeitsanreize, verschärft den Fachkräftemangel und provoziert damit weitere Beschäftigungsverluste", schreiben Ingo Kramer (BDA) und Dieter Kempf (BDI) in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche.

Deutschland will sich im UN-Sicherheitsrat Risiken des Klimawandels widmen

Deutschland will sich nach Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bei einer Wahl als nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat besonders den Konfliktrisiken durch den Klimawandel widmen. Die Bundesrepublik werde "eine Führungsrolle beim Kampf gegen den Klimawandel einnehmen", sagte Maas am UN-Sitz in New York. Der Klimawandel "gehört auf die Agenda des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen".

Entwicklungsminister kündigt neues Programm zur Flüchtlingsrückkehr an

Die Bundesregierung will Flüchtlinge mit einem neuen Programm zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer bewegen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte der Augsburger Allgemeinen, bis zu 500 Millionen Euro im Jahr sollten in ein neues Hilfsprogramm fließen, das Heimkehrern im Irak, in Nigeria, Tunesien, Afghanistan und weiteren Ländern Arbeits- und Ausbildungsplätze finanziere.

London teilte im Fall Skripal in beispielloser Weise Geheiminformationen

Im Fall Skripal hat Großbritannien offenbar in nie da gewesener Weise Geheimdienstinformationen mit seinen Verbündeten geteilt. Die britische Regierung habe ihren Partnern "Geheiminformationen von nie da gewesenem Niveau" übermittelt, teilte ein hochrangiger Regierungsvertreter in London mit. Dies habe zu der Ausweisung zahlreicher russischen Diplomaten aus einer Reihe westlicher Staaten, darunter die USA und Deutschland, geführt.

Zusammenstoß zwischen US-Soldaten und Russen in Syrien offenbar knapp verhindert

US-Soldaten haben nach Angaben des Pentagons einen erneuten Zusammenstoß mit mutmaßlichen russischen Söldnern in Syrien knapp verhindert. Bei einer Militäroperation östlich des Flusses Euphrat seien "russische Elemente" Stellungen von US-Soldaten "zu nah" gekommen, sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis. Die US-Armee habe die russischen Streitkräfte in Syrien über den Vorall informiert, woraufhin sich die Kämpfer wieder zurückgezogen hätten.

Guterres fordert von Riad Bemühen um politische Lösung im Jemen-Konflikt

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman aufgefordert, zu einer politischen Lösung des Konflikts im Jemen beizutragen. Guterres bedankte sich für einen Scheck in Höhe von 930 Millionen Dollar als humanitäre Hilfe für die Menschen im Jemen, den ihm Kronprinz Mohammed in New York im Namen seines Landes und der Vereinigten Arabischen Emirate überreichte. Zugleich machte der UN-Generalsekretär deutlich, dass dies nicht ausreiche.

Regierungskoalition in Äthiopien bereitet Weg für neuen Ministerpräsidenten

Äthiopiens Regierungskoalition hat nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Hailemariam Desalegn den Weg für dessen Nachfolger bereitet. Abiy Ahmed wurde zum Vorsitzenden der Revolutionären Demokratischen Front der Äthiopischen Völker (EPRDF) gewählt, wie der staatliche Fernsehsender EBC meldete. Es gilt als sicher, dass er nun auch den Posten des Regierungschefs von seinem Vorgänger übernimmt.

Kim holt sich bei Besuch in Peking Rückendeckung von China

Vor seinen geplanten Treffen mit den Staatschefs von Südkorea und den USA hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sich bei einem Besuch in Peking die Rückendeckung seines wichtigsten Verbündeten China geholt. Kim habe sich von Sonntag bis Mittwoch in China aufgehalten und dort Gespräche mit Staatschef Xi Jinping geführt, berichteten die amtlichen Nachrichtenagenturen beider Länder. Kim bekannte sich demnach unter bestimmten Voraussetzungen zu einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel.

Frankreich/Verbrauchervertrauen März 100 (Feb: 100)

Frankreich/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 100

Südkorea BIP 4Q revidiert -0,2% (vorläufig: -0,2%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 4Q revidiert +2,8% (vorläufig: +3,0%) gg Vorjahr

Südkorea BIP 2017 revidiert +3,1% (vorläufig: +3,1%) gg Vorjahr

