Ethereum ist in vielerlei Hinsicht besser als Bitcoin. Trotzdem könnte es nun unter die Räder kommen, denn die Konkurrenz wird härter und die Herausforderungen sind groß.

Darum ist Ethereum besser

Anarchisten und die digitale Bohème können beide nicht gut mit Hierarchien und Eliten umgehen und würden sie am liebsten abschaffen. Der entscheidende Unterschied: den einen ist es meist egal, wenn stattdessen das große Chaos ausbricht, während die anderen echte Visionen entwerfen, wie man die Dinge besser organisieren könnte - schöpferische Zerstörung also.



Aus diesem Blickwinkel heraus entspricht Bitcoin dem Anarchisten, während Ethereum vielleicht eher der digitalen Bohème zuzuordnen ist. Denn das Bitcoin-System ...

