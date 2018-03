Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Wesel (pts007/28.03.2018/09:00) - Ein neues Solarprojekt in Chile ist für Crowdinvestoren auf der Plattform ecoligo.investments veröffentlicht. Das Projekt mit einem Finanzierungsvolumen von 130.000 EUR ist das erste aus der Zusammenarbeit der beiden deutschen Solarfirmen ecoligo und SOVENTIX. Privatinvestoren können ab 500 EUR investieren und erhalten eine Verzinsung von 5,00 % bei einer Laufzeit von vier Jahren. Das neueste Solarprojekt, dass Investoren auf der Plattform angeboten wird, finanziert eine 95 kWp Photovoltaikanlage für ein Weingut in Zentralchile. Das "Las Lomas" Weingut, in der "Comuna de Peralillo" gelegen, nutzt den sauberen Strom für sein Bewässerungssystem. SOVENTIX, ein global bekannter Projektentwickler, hat die Photovoltaikanlage, die seit Februar 2018 in Betrieb ist, installiert. Die Firma ist außerdem zuständig für zukünftige Betriebsführung und Wartung. Das Projekt wird über die von ecoligo initiierte Crowdinvesting-Plattform ecoligo.investments refinanziert. "Die Partnerschaft zwischen SOVENTIX und ecoligo ermöglicht lokalen Gewerbe- und Industrieunternehmen in Chile, wie dem Las Lomas Weingut, den Zugang zu bezahlbarer Solarenergie. Hohe Stromkosten sind für diese Firmen üblich und Finanzierungsmöglichkeiten für alternative Energieformen begrenzt. Wir freuen uns daher das erste Projekt dieser Zusammenarbeit vorstellen zu dürfen und hoffen auf die erfolgreiche Finanzierung", sagt Zsolt Balogh, Head of Project Finance bei SOVENTIX. Das Weingut gehört zu Cono Sur, einem Produzenten von qualitativ hochwertigen Weinen und einem erstklassigen Exporteur in europäische Länder, unter anderem auch nach Deutschland. Cono Sur engagiert sich nicht nur für eine nachhaltige und umweltfreundliche Herstellung, sondern auch für den Einsatz von innovativen Technologien um die Effizienz der Produktion zu steigern. Das Projekt wird jedes Jahr 57,8 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Neben der Produktion von qualitativ hochwertigen Weinen arbeitet Cono Sur nach besten fachlichen Methoden und hat im Bereich des Umweltschutzes verschiedene Preise gewonnen sowie Zertifikate erhalten. Zusammen mit SOVENTIX und ecoligo will das Unternehmen die Bewässerung der Weinberge umweltfreundlicher machen. Dieses Projekt bringt Cono Sur einen Schritt näher an ihr Ziel. Investor erhalten bei diesem Projekt eine Verzinsung von 5,00 % p.a. über 4 Jahre Laufzeit und können ab einem Mindestanlagebetrag von 500 EUR investieren. Es gibt einen Early Bird Bonus von 0,50 % p. a., wenn sie bis 23:59 Uhr am 4. April 2018 investieren. Das Projekt ist das sechste auf der Plattform ecoligo.investments und das erste Projekt in Chile, einem neuen Markt für die Plattform. Vorherige Projekte wurden in Rekordzeit finanziert; das erste Projekt in nur 6 Tagen und zuletzt ein Projekt in lediglich 11 Stunden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ecoligo.investments/soventix-las-lomas Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX ist ein führender, international agierender Projektentwickler in der Solarbranche. Das Kerngeschäft umfasst die baureife Entwicklung, schlüsselfertige Realisierung und Finanzierung von renditestarken Solarparks und Hybridanlagen für institutionelle Investoren und Unternehmen. Daneben betreibt SOVENTIX ein Portfolio an ertragsstarken Solarparks mit stabilen Cashflows. Der Projektentwickler verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung auf vier Kontinenten. Die Aktivitäten der acht Standorte der SOVENTIX-Gruppe in Südafrika, Nigeria, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik werden vom Hauptsitz in Wesel koordiniert und gesteuert. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf: http://www.soventix.com Über ecoligo invest GmbH ecoligo.investments ist eine von der ecoligo GmbH initiierte Crowdinvesting-Plattform für erneuerbare Energien Projekte mit einem Fokus auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Im Rahmen des Betriebs der Plattform kooperiert die ecoligo GmbH mit der CrowdDesk GmbH. Dabei konzentriert sich die ecoligo GmbH auf die Identifizierung und Auswahl geeigneter Projekte, die dem Crowdinvesting-Plattform Betreiber ecoligo invest GmbH, einer 100-%igen Tochtergesellschaft der CrowdDesk GmbH, zur Vermittlung vorgeschlagen werden. Erfahren Sie mehr unter: http://ecoligo.investments Pressekontakte: SOVENTIX GmbH Jan Hutterer Tel.: +49 172 346 28 31 E-Mail: presse@soventix.com ecoligo invest GmbH Martin Jendrischik Tel.: +49 151 239 157 80 E-Mail: martin.jendrischik@ecoligo.investments (Ende) Aussender: Soventix GmbH Ansprechpartner: Jan Hutterer Tel.: +491723462831 E-Mail: presse@soventix.de Website: www.soventix.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180328007

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)