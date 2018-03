Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 277 auf 303 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kooperation mit Online-Modehändlern und Multimarken-Plattformen eröffne den Luxusgüter-Unternehmen einen zusätzlichen Vertriebskanal, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit dürften die Hersteller nicht nur ihr Wachstum beschleunigen, sondern auch den "grauen Markt" besser kontrollieren. LVMH, Kering und Burberry dürften am meisten davon profitieren./edh/la Datum der Analyse: 28.03.2018

