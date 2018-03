Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) knüpfte gestern an die Gewinne vom Montag an und markierte zwischenzeitlich ein neues 11-Wochenhoch bei 159,42, so die Analysten der Helaba.Schwache Verbraucherpreise in Spanien hätten den Bund-Future unterstützt. Die technische Ausgangslage sei weiterhin positiv, sodass es nach Einschätzung der Analysten in den nächsten Tagen zu einem erneuten Test des Widerstands bei 159,27 kommen könnte. Darüber entstünde Kurspotenzial bis 159,57. Erste Rücksetzer hingegen würden bei 158,55 sowie an der 100-Tagelinie bei 158,22 auf Unterstützung treffen. Die Trading-Range liege zwischen 158,30 und 159,70.

