Düsseldorf - Die südafrikanische Notenbank (SARB) entscheidet heute über ihre Leitzinsen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden in diesem Zusammenhang erwarten, dass sich das Entscheidungsgremium mehrheitlich knapp gegen eine Zinssenkung um 25 BP aussprechen und daher den Schlüsselsatz bei 6,75% belassen werde. Einerseits habe zwar der Inflationsdruck in Südafrika zuletzt deutlich nachgelassen, nachdem im Februar die Teuerung mit 4,0% gg. Vj. (Januar: 4,4% gg. Vj.) überraschend schwach ausgefallen sei und so den Abwärtstrend der letzten Monate fortgesetzt habe. Damit habe sich die Inflationsrate innerhalb des Zielbandes der SARB von 3 bis 6% verfestigt, was eine geldpolitische Lockerung rechtfertigen könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...