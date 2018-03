Hannover - Das US-Verbrauchervertrauen sank entgegen der Expertenerwartungen im März von 130,0 auf 127,7 Punkte ab, so die Analysten der Nord LB.Das Stimmungsbarometer habe sowohl bei der Beurteilung der aktuellen Lage als auch bei den Aussichten nach unten gezeigt. In der Wirtschaft der Euro-Zone sei das Stimmungs-Barometer im März um 1,6 auf 112,6 Punkte gefallen - und damit schon den dritten Monat in Folge. Dennoch bewege sich der Indikator nach wie vor weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Der italienische Geschäftsklima-Index sei nach der Parlamentswahl im März mit 109,1 Punkte (von zuvor 110,4) Punkten auf den niedrigsten Wert seit August 2017 gesunken. Beim Konsum habe die Stimmung überraschend von 115,7 auf 117,5 Zähler zugenommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...