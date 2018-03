Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Januar deutliche Kursverluste, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept Portfolio A (ISIN LU1073949668/ WKN A11478).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 3,7 Prozent gefallen. Ihren Ausgang habe die Korrektur in den USA genommen, wo der S&P 500-Index 3,9 abgegeben habe. So sei die Sorge umgegangen, dass die Inflation in den USA deutlich steige und die US-Notenbank FED darauf mit einer straffer als erwarteten Geldpolitik reagiere. Auf die erste Marktbewegung sei eine technische Reaktion gefolgt, bei der unter anderem quantitative Investoren Verkaufssignale umgesetzt hätten. In Europa habe der EURO STOXX 50-Index 4,7 Prozent abgegeben.

