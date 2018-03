Der Internetportal-Betreiber Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80) will die Dividende um knapp 87 Prozent auf 0,56 Euro je Aktie anheben. Im Vorjahr wurde erstmals seit dem Börsengang eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 35,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,58 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 21. Juni 2018 in München statt. ...

