BERLIN (Dow Jones)--Deutschland wird wieder kinderreicher. Im Jahr 2016 erblickten 792.131 Babys das Licht der Welt und damit 7 Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Damit legte die Zahl der hierzulande geborenen Kinder das fünfte Jahr in Folge zu und erreichte wieder das Niveau von 1996. Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor.

Wie die Statistiker weiter mitteilten, wurden in allen Bundesländern mehr Kinder geboren als 2015. In den westdeutschen Flächenländern und in den Stadtstaaten waren es durchschnittlich 8 Prozent mehr, in den neuen Bundesländern hingegen nur 4 Prozent.

Von den 792.000 Babys hatten 607.500 Kinder eine deutsche Mutter. Bei den deutschen Frauen stieg die Geburtenziffer von 1,43 Kindern je Frau im Jahr 2015 auf 1,46 Kinder je Frau im Jahr 2016. Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen heute im Alter zwischen 30 und 37 Jahren häufiger eine Familie gründen.

Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit legte die Geburtenziffer von 1,95 auf 2,28 Kinder je Frau zu. Insgesamt lag die Geburtenziffer im Jahr 2016 bei 1,59 Kindern je Frau. Das ist der höchste seit 1973 gemessene Wert. EU-weit liegt Deutschland damit im Mittelfeld. An der Spitze steht Frankreich, am Ende liegen Spanien und Italien.

