Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Dienstag um mehr als 8.1K Kontrakte gefallen, nach dem das Endergebnis am Montag bei 519.330 Kontrakten lag. Auf der anderen Seite steigt das Volumen die zweite Sitzung in Folge und dieses mal sind es mehr als 24.3K Kontrakte. EUR/USD stockt vor der 1.2500 Die positive Dynamik der EUR/USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...