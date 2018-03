Die wirtschaftliche Initiative entlang der Neuen Seidenstraße geht eindeutig von China aus. Sie sind es, die die alten Routen wiedererwecken. Im Gegensatz zu China fehlt es in Russland an starken Banken und Devisenreserven. Daher ist die Vorfinanzierung von Großprojekten wie der Bau von Häfen, Bahnstrecken oder Kraftwerke schwierig. Dennoch scheint es so als hätten sie eine Möglichkeit gefunden, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...