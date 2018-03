Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq und die Furcht vor nachlassenden Geschäften mit Apple haben den Aktien von Dialog Semiconductor am Mittwoch ordentlich zugesetzt. Im frühen Handel sackten die Papiere als schwächster Wert im TecDax um 9 Prozent auf 20,93 Euro ab. Das deutsche Technologiebarometer verlor mehr als 2 Prozent.

In den USA waren am Vortag vor allem die Technologiewerte unter Druck geraten. Der Nasdaq 100 verlor mehr als 3 Prozent. Marktteilnehmer sorgten sich nun, dass die USA chinesischen Investitionen in wichtige Technologien einen Riegel vorschieben könnten, sagte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Der Schutz geistigen Eigentums könne der zentrale Punkt der von US-Präsident Donald Trump eingeschlagenen Handelspolitik sein. Der Ausverkauf belastete auch die Technoligiebranche in Europa. In der Stoxx-600-Übersicht war der entsprechende Sektor mit einem Abschlag von zweieinhalb Prozent der schwächste.

Dialog Semiconductor wurden zusätzlich von neuen Sorgen wegen möglicher Umsatzeinbußen mit dem wichtigen Kunden Apple belastet. So kommt nach Einschätzung des Bankhauses Lampe der iPhone-Konzern mit seinem Vorhaben, künftig Chips für das Energiemanagement in Eigenregie herzustellen, offenbar schneller voran als befürchtet. Die Umsätze von Dialog mit Apple könnte dies bereits in diesem Jahr beeinflussen, so Analyst Karsten Iltgen. Er hält es auch für denkbar, dass Dialog aufgespalten und dann von der Börse genommen wird./ajx/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US0378331005 GB0059822006

AXC0096 2018-03-28/10:00