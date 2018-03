Wenn am Aktienmarkt die Kurse nicht mehr auf die Beine kommen, dann hat sich an der Börse etwas verändert. Diese Erkenntnis ist schlicht und gleichzeitig von enormer Wichtigkeit, weil genau dieser Schritt den meisten Anlegern schwerfällt. Der Wandel von der Aufwärtsphase in einen fallenden Trend wird nicht bemerkt. Die Kurse sinken und man sieht zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...