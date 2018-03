Spekulationen auf eine eigene Chip-Produktion von Großkunde Apple haben Aktien von Dialog Semiconductor am Mittwoch zusätzlich belastet. Sie gerieten in einem generellen Ausverkauf bei Technologiewerten am stärksten in Mitleidenschaft und brachen um 7,8 Prozent auf 21,20 Euro ein. Damit notierten sie so tief wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr.

