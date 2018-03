Von Ulrike Dauer und Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui kauft die Sparte Destination Management von der spanischen Hotelbeds Group für 110 Millionen Euro und damit einen Teil jenes Unternehmens zurück, das es 2016 veräußert hatte.

Mit der Übernahme entsteht unter dem Dach der TUI Group nach Unternehmensangaben der weltweit führende Anbieter für Dienstleistungen am Urlaubsort. TUI erweitert durch den Zukauf die globale Präsenz und das Angebotsportfolio ihrer spanischen Tochter TUI Destination Services.

Das Hannoveraner Unternehmen erwartet, über den Kaufpreis hinaus operative Synergien zu erzielen.

Tui will eine größere Rolle im globalen Markt für Services und Dienstleistungen am Urlaubsort spielen, der nach Unternehmensschätzungen ein Volumen von 140 Milliarden Euro hat.

Nach der Übernahme wird TUI Destination Services in 48 Ländern präsent sein, mehr als 9.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz von 700 Millionen Euro erzielen.

Laut Unternehmensangaben ist die Sparte Destination Management der Hotelbeds Group bislang mit 2.600 Mitarbeitern in 25 Ländern aktiv, darunter in Italien, Kroatien, Mauritius, Südafrika, Australien, Kanada und vielen asiatischen Staaten. Der Bereich bietet neben Ausflügen und Transfers, Rundreisen und Aktivitäten wie Segway-Touren auch das Handling für Kreuzfahrt-Gesellschaften in den Häfen an.

Tui hatte die Hotelbeds Group 2016 für 1,2 Milliarden Euro an den britischen Investor Cinven Capital Management und den Canada Pension Plan Investment Board verkauft.

Statt nur Reisen zu vermitteln, will der Konzern auch verstärkt Urlaubsdestinationen entwickeln und setzt dabei auf eigene Hotels, eigene Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe. Ein stärkerer Fokus auf diese Bereiche hat sich bereits ausgezahlt: Die eigenen Hotels und Kreuzfahrtgesellschaften steuern heute gut 60 Prozent zum Konzerngewinn bei, 2014 waren es nur 20 Prozent.

