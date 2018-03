Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80), der führende Betreiber vernetzter digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern,

hat ihren Weg des nachhaltigen und profitablen Wachstums mit einem Umsatzanstieg um 8,5% gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 und einer 1,9 Prozentpunkte höheren EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2017 weiter fortgesetzt.

Der Konzernumsatz wuchs dem heute veröffentlichten testierten Konzernabschluss zufolge im Geschäftsjahr 2017 um 8,5% von 442,1 Millionen Euro auf 479,8 Millionen Euro. Das EBITDA des Konzerns aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit nahm um 12,6% von 224,5 Millionen Euro auf 252,8 Millionen Euro zu. Entsprechend erhöhte sich die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 50,8% auf 52,7%. Die Cash Contribution stieg um weitere 12,2% und unterstützte damit sowohl die fortlaufende finanzielle Flexibilität als auch die Etablierung einer nachhaltigen Dividendenpolitik. Der Verschuldungsgrad verringerte sich vom 2,82-Fachen auf das 2,22-Fache der Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der letzten zwölf Monate. Damit haben sich die am 13. Februar 2018 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse voll bestätigt.

"2017 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für Scout24, sowohl in finanzieller als auch in operativer Hinsicht. Wir haben unser Umsatzwachstum hauptsächlich organisch erreicht. Darüber hinaus haben wir unser Unternehmen von einem reinen Online-Kleinanzeigenportal zu einem Marktnetzwerk rund um Immobilien und Automobile weiterentwickelt, mit Mehrwertdiensten entlang der Wertschöpfungsketten beider Segmente. Damit sind wir für weiteres Wachstum bestens gerüstet. Unsere Initiativen im Bereich Consumer Services, wo wir diverse innovative Produkte in der Pipeline haben, treiben die Monetarisierung unseres ständig wachsenden Dienstleistungsangebots voran. Daher freuen wir uns schon jetzt auf 2018 als ein weiteres Jahr des Wachstums und innovativer Meilensteine", sagt Greg Ellis, Vorstandsvorsitzender der Scout24 AG.

"Auch im Geschäftsjahr 2017 haben wir unsere finanziellen Ziele erreicht und teilweise sogar übertroffen. Unsere einzigartige Position im Markt ermöglicht es uns, weiterhin Synergien zwischen den Geschäftsbereichen zu nutzen. Wir treiben die Monetarisierung durch Umsatzwachstum und die Verbesserung der Margen aller Geschäftsfelder weiter voran", sagt Christian Gisy, CFO der Scout24 AG.

Geschäftsentwicklung und Konzernergebnisse

Unsere Strategie der konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Nutzer, der Steigerung des Anzeigenbestandes, der Verbesserung des Leistungsversprechens durch Zusatzprodukte sowie unsere Weiterentwicklung von einem reinen Online-Kleinanzeigenportal zu einem Marktnetzwerk zahlt sich aus. Die wesentlichen Treiber der starken Unternehmenskennzahlen waren eine solide Entwicklung bei ImmobilienScout24 (IS24) vor dem Hintergrund des anhaltend positiven Momentums bei den Umsatzerlösen mit Kernmaklern, weiteres Wachstum bei AutoScout24 (AS24) durch einen starken ARPU-Anstieg (durchschnittlicher monatlicher Umsatz je Kernhändler) und die fortschreitende Monetarisierung entlang der gesamten Wertschöpfungsketten des Immobilien- und Automobilgeschäfts durch gruppenübergreifende Initiativen des Bereichs Consumer Services.

Die Monetarisierung des Dienstleistungsangebots für Kunden entlang des gesamten Immobilienverkaufs- bzw. -vermietungsprozesses wurde weiter verbessert und gestärkt. Insgesamt konnte Scout24 mit dem breiten, auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnittenen Angebot seine Position als Marktnetzwerk rund um Immobilien und Automobile in Deutschland und Europa festigen.

Auf Basis des starken operativen Leverage und der damit verbundenen unterproportionalen ...

