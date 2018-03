Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE von 205 auf 203 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Versicherungsbranche befinde sich an einem Scheideweg, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Gewinnwachstum sei zwar begrenzt, aber die Unternehmen hätten in den vergangenen Jahren ihre Kapitalstrukturen angepasst und sich auf eine Umpositionierung und Rationalisierung ihrer Geschäftsmodelle fokussiert./la/gl

Datum der Analyse: 28.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008404005

AXC0107 2018-03-28/10:20