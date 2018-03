Zürich - RobecoSAM, der seit 22 Jahren exklusiv auf Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmentspezialist, wurde von Daiwa SB Investments Ltd. (Daiwa SBI), einem grossen japanischen Asset Manager, als Subadvisor für die Daiwa SBI Global Electric Vehicle Revolution Anlagestrategie (die «Anlagestrategie») ausgewählt.

Daiwa Securities Co. Ltd., einer der führenden Finanzdienstleister in Asien, ist Vertriebspartner für die Anlagestrategie, die derzeit nur für in Japan wohnhafte Investoren verfügbar ist. Die Anlagestrategie wurde am 24. Januar 2018 lanciert. Per 27. März 2018 belief sich das verwaltete Anlagevermögen auf JPY 143 Mrd. (ca. USD 1,4 Mrd.).

Vier Investitionsschwerpunkte

Die Anlagestrategie investiert weltweit in Unternehmen, die von der bevorstehenden Transformation hin zur E-Mobilität profitieren. Im Fokus stehen vier Investitionsschwerpunkte: Lieferanten von E-Fahrzeug-Komponenten, Hersteller von E-Fahrzeugen & Teilsystemen, Stromnetz & Ladeinfrastruktur sowie Konnektivität & autonomes Fahren. Die Anlagebereiche und zugehörigen Anlageuniversen sind sorgfältig definiert worden. Neben der traditionellen Finanzbewertung werden auch unternehmensspezifische, finanziell relevante ESG-Aspekte im Anlageprozess berücksichtigt. Investoren mit Sitz in Japan finden weitere Informationen ...

