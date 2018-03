Verbund erinnert an den Erfinder Viktor Kaplan >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » ATX-Frühmover: FACC, Erste Group, RBI,... » BSN Spitouts: Alphabet nach fast 500... Verbund Zum heutigen Todestag von Viktor Kaplan (1876-1934) erinnern wir an den genialen österreichischen Erfinder, der uns mit seiner Idee einer Wasserkraft-Turbine mit verschwenkbaren Flügeln einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat. Mehr über Kaplan im Archiv von flow, unserem VERBUND-Blog Liebe Oma, bitte schick' mir einen Opa - dieser Satz fand sich in so manchem Schriftstück, das in den sechziger und frühen siebziger Jahren in Wien oder Graz aufgegeben wurde und an Frau Professor Margarethe Kaplan in Unierach am Attersee...

