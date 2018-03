Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-03-28 / 10:00 *S.PELLEGRINO SAPORI TICINO 2018: "Die Küchen der Welt"* - 20 Top-Gourmet-Anlässe - 10 Abendanlässe mit internationalen Küchenchefs von Weltformat - Vom 9. April bis 17. Juni 2018 an ausserordentlichen Orten in der Schweiz Die 12. Ausgabe von S.Pellegrino Sapori Ticino öffnet ihre Fenster zur Welt. Betörende exotische und auserlesene gastronomische Höhenflüge aus fernen Ländern und internationaler Küche laden zum aussergewöhnlichen Erlebnis ein. Die Hauptakteure des diesjährigen önogastronomischen Festivals im Tessin sind 10 internationale Star-Chefs, die mit ihren Gourmetreisen eine Brücke von Asien nach Europa schlagen. Die Gerichte sind neu, die Tradition bleibt bestehen: Auch in diesem Jahr werden an 20 Anlässen im Kanton Tessin und der restlichen Schweiz mit einigen der weltbesten Eliteköche über 20 Michelin-Sterne vertreten sein. Ein wahres Sterne-Festival der gastronomischen Extraklasse! Die Meisterköche stammen in diesem Jahr aus Indien, Japan, den Malediven, Frankreich, Spanien, Slovenien, Dänemark, Deutschland, Italien und natürlich aus der Schweiz. Mit Spannung darf die kreative Zusammenstellung der Speisen im Einklang mit den exzellentesten Weinen aus dem In- und Ausland erwartet werden. Dany Stauffacher, Gründer von S.Pellegrino Sapori Ticino: "In diesem Jahr werden wir die kulinarische Tradition ferner Länder erleben, einer der Schlüssel zur stetigen Entwicklung hoher Gastronomie. Die diesjährige Ausgabe des Gourmet-Festivals verspricht eine der farbigsten und kulturell reichhaltigsten der letzten Jahre zu werden. Besonders freut es mich, dass dies in Einklang mit Lugano città del gusto stattfindet, also mit dem in Lugano geplanten Festival des guten Geschmacks." Lugano ist denn auch von der Stiftung des guten Geschmacks als nationale Hauptstadt des guten Geschmacks 2018 definiert worden. Die Tessiner Stadt wird entsprechend vom 13. bis 23. September gastronomische und kulturelle Inhalte sowie verschiedene Veranstaltungen und Workshops präsentieren. S.Pellegrino Sapori Ticino gibt quasi den vorzeitigen Startschuss für dieses zweite wichtige Ereignis der internationalen Gastronomieszene. S.Pellegrino Sapori Ticino 2018 startet mit drei Anlässen auf der Nordseite des Gotthards: am *9. April *in *Zürich* im *Widder Hotel*, am *11. April *in *Bern* im *Hotel Schweizerhof* und am *16. April *in *Genf* im *Hôtel Beau-Rivage*. An diesen Anlässen werden die Tessiner Chefs zu Gast sein bei den Executive Chefs der drei 5-Sterne-Hotels aus den Reihen der *Swiss Deluxe Hotels*, welche die 40 exklusivsten 5-Sterne-Hotels der Schweiz vereinen. Mit diesen Galaabenden wird das Festival der Tessiner Enogastronomie eingeläutet, das unter anderem die besten Köche des Kantons vereint: Lorenzo Albrici, Andrea Bertarini, Mauro Grandi, Egidio Iadonisi, Andrea Muggiano, Frank Oerthle, Dario Ranza, Mattias Roock, Domenico Ruberto, Ambrogio Stefanetti. Sie werden bei diesen Chefs zu Gast sein: Tino Staub, Silvan Durrer und Dominique Gauthier. Am *29. April* startet das Festival im Tessin gleich mit einem gastronomischen Höhepunkt: Der Eröffnungsabend ist den *Swiss Deluxe Hotels* gewidmet und findet im *Hotel Splendide Royal* in Lugano statt, wo *Domenico Ruberto *seine Kollegen *Mattias Roock* (Locanda Barbarossa, Castello del Sole, Ascona), *Dietmar Sawyere* (The Japanese Restaurant - The Chedi, Andermatt) und *Gregor Zimmermann* (Restaurant Vue - Bellevue Palace Bern) empfangen wird. Erste Bekanntschaft mit internationalen Chefs, die aus dem Ausland anreisen, wird man am *5. und 6. Mai* machen, wenn *Anand Gaggan,* ein wahrer Künstler der indischen Küche aus dem Restaurant *Gaggan* in Bangkok, im *Seven Lugano The Restaurant* von Chef *Claudio Bollini *willkommen geheissen wird. Zwei Abende, damit möglichst viele Gäste Gelegenheit haben, mit der Nummer 1 der *Asia's 50 Best Restaurants* zu dinieren. Am *13. Mai* empfängt *Frank Oerthle *vom *Ristorante Galleria Arté* des *Grand Hotel Villa Castagnola* in Lugano seinen Kollegen *Paolo Casagrande*, der mit seinem *Restaurant Lasarte *in Barcelona 3 Michelin-Sterne aufweist- ein Abend zu Ehren der hohen spanischen Gastronomie. Der *16. Mai* steht im Zeichen von *Arvi Secret Spot* in Melano*.* Ein ausserordentlicher Abend für Weinliebhaber, an dem Zwei-Sterne-Chef *Andrea Migliaccio *aus dem *Ristorante L'Olivo* im *Capri Palace Hotel* hochstehende Kulinarik mitfranzösischen Weinen aus dem Hause *Baron Philippe de Rothschild* vereint. Am Abend des *20. Mai *kehrt man in der *Villa Principe Leopoldo* in Lugano zurück zu den Küchen der Welt, speziell jener aus Deutschland. *Dario Ranza* empfängt an seinen Öfen *Michael Kempf*, eines der grössten gastronomischen Talente aus Berlin, direkt aus dem renommierten *Restaurant* *Facil*. Die Frauen dürfen bei einem so hochstehenden Festival nicht fehlen: Am *21. Mai ist ein ganzer Abend den Frauen gewidmet*, Star-Chef ist *Aurora Mazzucchelli* vom *Ristorante Marconi*, Sasso Marconi (Bologna), sie ist zu Gast im *Restaurant Metamorphosis* in Lugano. Am *22. Mai* öffnet das *Seven Lugano The Restaurant* seine Tore. *Claudio Bollini* empfängt die grössten Jungtalente: *David Wälti* (Sieger des Schweizer Finals von S.Pellegrino Young Chef), *Diego della Schiava* (Finalist der Schweizer Ausscheidung) und *Edoardo Fumagalli* (Sieger des italienischen Finals von S.Pellegrino Young Chef). Ein weiterer offizieller Abend findet am *27. Mai* in Ascona statt, in der *Locanda Barbarossa* des 5-Sterne-Hotels *Castello del Sole*. Executive Chef *Mattias Roock *wird *Rico Zandonella* mit seiner Brigade unterstützen, der seinerseits für einmal sein Restaurant *Rico's* im zürcherischen Küsnachtverlässt, um uns Besonderes zur schweizerischen Küche zu erzählen und zu präsentieren. Der *28. Mai* steht im Zeichen von *Domenico Ruberto*, Chef des Restaurants *I due Sud* im *Hotel Splendide Royal* in Lugano, der *Tomaz Kavcic* in seinen Küchen begrüssen wird, den renommierten Koch, der die Düfte und auserlesenen Geschmäcker seiner Heimat *Slovenien* und seines *Restaurants Pri Lojzetu *den Gästen näherbringen wird*.* Am *29. Mai* bringt *Giacomo Gaspari* die Malediven ins Tessin! Als Chef der Hotelkette *PlanHotel* auf diversen Atollen der Malediven wird er uns im *THE VIEW Lugano* als Gast von Chef *Mauro Grandi* von fernen Welten träumen lassen. Etwas "Pop" ist in der Lounge Night angesagt, im *Seven Lugano - The Lounge*, am *31. Mai.* _Claudio Bollini eröffnet ein Feuerwerk der Finger-Food-Kreationen._ Italien steht im Zentrum des *2. Juni*, wenn Drei-Sterne-Koch *Norbert Niederkofler *des *Ristorante St. Hubertus *im *Hotel Rosa Alpina *inSan Cassiano seine Sicht der "sapori di montagna", der Bergdüfte also, erzählen wird. Wo anders wäre das passender als auf der Spitze des wunderschönen *Monte Generoso* im Restaurant *Fiore di Pietra*, mit Unterstützung des Gastgebers *Luca Bassan*. *Egidio Iadonisi* empfängt seine Gäste am Abend des *3. Juni.* Mit grosser Erwartung wird an diesem Abend die *japanische Küche* zelebriert! *Priyan Wicky* von *Wicky's Wicuisine* in Mailand ist zu Gast im *Swiss Diamond Hotel* in Morcote*.* Er wird den Gästen die gastronomischen Emotionen des Landes der aufgehenden Sonne näherbringen. Der zweite japanische Abend ist der *7. Juni* und zugleich Startschuss zur Lounge Night im *Blu Restaurant & Lounge* in Locarno*.* *Davide Asietti* und *Takuro Amano* finden sich für Gourmetfreuden der besonderen Art in der gastronomischen Mitte zwischen Japan und dem Kanton Tessin. Der *11. Juni* verspricht nordische Spezialitäten. *Søren Selin*, zwei Michelin-Sterne, vom Restaurant *AOC* in *Kopenhagen, *ist Gast in den Küchen des *Ristorante di Villa Orselina *in Orselina-Locarno mit Chef *Riccardo Scamarcio*. Im *Ciani Lugano* wird Chef *Nicola Costantini* am *12. Juni* seinem Namen Ehre machen und *Emmanuel Renaut* empfangen, seinerseits mit 3 Michelin-Sternen gekrönt im *Flocons de Sel* in Megève*.* Geboten wird echte französische Küche, eine der beliebtesten der ganzen Welt. Das Festival schliesst mit dem Galaabend am *17. Juni *im *Casinò di Campione d'Italia*, wo ein ganzes Team Tessiner Chefs das Siegel unter die diesjährige Ausgabe von S.Pellegrino Sapori Ticino setzen und einen unvergesslichen, kulturell abwechslungsreichen Abend bieten wird. S.Pellegrino Sapori Ticino bestätigt sich somit 2018 zweifelsohne erneut als eines der wichtigsten internationalen Gastronomiefestivals. Die zahlreichen Chefs von Weltniveau und das Festivalteam sprühen nur so vor Ideen und werden sich gegenseitig auch in den kommenden Jahren zu neuer Kreativität anspornen, um die geschätzten Gäste aus der ganzen Welt immer wieder aufs Neue zu verblüffen. *Main Partner* S.Pellegrino & Acqua Panna *Platinum Partner* UBS *Gold Partner* Lugano Turismo, Diners Club *Silver Partner* Ticino Turismo, Ente Turistico del Lago Maggiore e Valli, Laurent-Perrier, Swiss Deluxe Hotels, Ebuyhouse Real Estate, Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Resonor *Bronze Partner* Pernod Ricard Swiss, Ittinger Bier, Bucherer, Mendrisiotto Turismo, Fidinam, Selva Interior *Official Car Partner* BMW mit seinen Tessiner Konzessionären *Co-Partner* Ticinowine, Anchorage Group, Alpiq, Wullschleger Group *Product Partner* Hugo Dubno, Rapelli, Caffè Carlito, TIOR, KAI, Riso Gallo, Schwob, Sknife, Royale Porcellane

