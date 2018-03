Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen in Europa klar nach. Der deutliche Rebound vom Vortag scheint damit lediglich ein kleiner Zwischenspurt gewesen zu sein und nicht das Ende einer mittlerweile über zwei Wochen andauernden Abwärtsphase. Belastet wird die Stimmung insbesondere von den am Vortag sehr schwachen Tech-Aktien in den USA. So verlor der Nasdaq Composite über 3%.

Grund dafür war insbesondere US-Präsident Trump, welcher offenbar chinesische Direktinvestitionen in sensible US-Technologiekonzerne beschränken möchte. Dies kumuliert sich mit den bereits laufenden Debatten um die Datenverwendung bei Facebook sowie mit den Bedenken nach dem Unfall mit Todesfolge mit einem selbstfahrenden Auto in der Vorwoche zu einem schwer verdaubaren Mix. Weiter bestimmend bleiben aber auch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem allgemeinen Handelsstreit der USA mit wichtigen Partnern weltweit sowie die diplomatischen Verwerfungen mit Russland.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,87% tiefer bei 8'562,88 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 1,07% auf 1'404,79 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,91% auf 9'997,14. Die 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf Swatch allesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...