BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 27-Mar-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 27/03/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 5552639.042 186.0616909 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 27/03/2018 IE00B7VB3908 310710 GBP 5603616.919 18.03487792 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 27/03/2018 IE00B7SD4R47 75432 EUR 13810381.61 183.0838584 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 27/03/2018 IE00B8JF9153 1022269 EUR 8518455.025 8.3328899 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 27/03/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 8838398.486 211.1418654 Daily ETP



Boost ShortDAX 27/03/2018 IE00B8GKPP93 1224559 EUR 9324713.584 7.6147524 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 27/03/2018 IE00B7Y34M31 196896 USD 106941640.8 543.1377011 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 27/03/2018 IE00B8K7KM88 3301272 USD 21729410.38 6.5821327 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 27/03/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 18820076.76 1025.114481 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 27/03/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 24287734.05 2.7509716 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 27/03/2018 IE00B7ZQC614 83410727 USD 110994062.2 1.3306929 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 27/03/2018 IE00B7SX5Y86 1436617 USD 44768562.61 31.1624898 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 27/03/2018 IE00B8HGT870 628787 USD 16139869.4 25.6682619 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 27/03/2018 IE00B6X4BP29 40475 USD 3805169.225 94.0128283 Daily ETP



Boost Copper 3x 27/03/2018 IE00B8JVMZ80 229410 USD 4723618.865 20.5902919 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 27/03/2018 IE00B8KD3F05 44997 USD 2805328.07 62.3447801 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 27/03/2018 IE00B8VC8061 311729873 USD 50833665.7 0.1630696 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 27/03/2018 IE00B76BRD76 135381 USD 5189798.685 38.334764 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 27/03/2018 IE00B7XD2195 6677197 USD 20647493.65 3.0922397 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 27/03/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1402194.383 102.2380155 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 27/03/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2473434.941 44.02696584 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 27/03/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2575386.528 68.92141537 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 27/03/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1317967.774 142.8072135 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 27/03/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 40236152.78 54.18565314 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 27/03/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1766984.219 203.4289913 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 27/03/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 259128095.3 5031.613502 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 27/03/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 150688201.4 18512.06405 Daily ETP



Boost Palladium 27/03/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 895315.905 48.1741138 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 27/03/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1267747.175 133.8556831 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 27/03/2018 IE00B94QL251 4863 USD 710113.4243 146.0237352 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 27/03/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 179713.6273 3.2119824 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 27/03/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 334338.5256 64.2958703 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 27/03/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 615656.0146 83.2642703 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 27/03/2018 IE00B94QKS44 2604 USD 233455.2108 89.6525387 Daily ETP



Boost Silver 2x 27/03/2018 IE00B94QL921 3015 USD 189980.2607 63.0116951 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 27/03/2018 IE00B94QL699 14638 USD 612996.8873 41.877093 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 27/03/2018 IE00B873CW36 3987014 EUR 36735028.89 9.2136694 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 27/03/2018 IE00B8NB3063 372880 EUR 33089065.29 88.7391796 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 27/03/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 376350.7102 135.3779533 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 27/03/2018 IE00BKS8QM96 313301 EUR 14746102.45 47.066886 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 27/03/2018 IE00BKT09255 9100 EUR 1195754.561 131.4016001 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 27/03/2018 IE00BKS8QN04 946945 EUR 53154626.38 56.1327494 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 27/03/2018 IE00BKT09479 821 GBP 111767.4303 136.1357251 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 27/03/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8223368.374 51.26660416 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 27/03/2018 IE00BKT09032 2500 USD 245581.3555 98.2325422 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 27/03/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9896588.551 85.1605145 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 27/03/2018 IE00BLS09N40 564065 EUR 17485796.71 30.999613 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 27/03/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5830221.282 18.9909488 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 27/03/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3331871.87 82.472076 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 27/03/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3943293.07 50.5667086 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 27/03/2018 IE00BVFZGC04 91808 USD 1875557.301 20.4291271 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 27/03/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1510573.608 79.1829747 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 27/03/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 490023.8149 43.0411783 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 27/03/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 581049.5721 41.3264276 Short Daily ETP



Boost Brent 27/03/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7810069.22 23.1332005 Oil ETC



Boost Gold 27/03/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2621249.648 27.3177736 ETC



Boost Natural Gas 27/03/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 494196.7842 19.9667401 ETC



Boost BTP 10Y 5x 27/03/2018 IE00BYNXNS22 320750 EUR 12765512.64 39.7989482 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 27/03/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2615252.098 48.722932 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 27/03/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 914427.9276 89.1776797 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 27/03/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 898531.9792 61.602357 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 27/03/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2473701.115 106.249511 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 27/03/2018 IE00BYTYHS72 47480 USD 2712389.903 57.1269988 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 27/03/2018 IE00BYTYHR65 443057 USD 4924389.414 11.1145731 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 27/03/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8286028.9 251.1222239 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 27/03/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1254544.844 21.0254214 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 27/03/2018 IE00BYTYHQ58 77539399 USD 14582431.57 0.1880648 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 27/03/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8103875.432 158.0226475 ETP



Boost Bund 30Y 3x 27/03/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 292932.177 99.6367949 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 27/03/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26066528.16 10103.30549 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 27/03/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 402040.6642 114.8687612 Short Daily ETP



