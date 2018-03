flatex Morning-news DAX update

Die Aktienmärkte in Asien-Pazifik legten durchweg wieder den Rückwärtsgang ein. Nach den schlechten Vorgaben aus den USA vom Dienstag rutschte der japaniche Nikkei225 um 1,34 Prozent auf 21.031,31 Punkte. Die US-Futures tendierten rund um die Xetra-Eröffnung uneinheitlich. Der Xetra-DAX eröffnete mit 11.868,08 Punkten.

Zur Charttechnik: Deutschlands Leitindex bleibt volatil. Am Dienstag beendete der DAX den Handelstag via Xetra mit einem Plus von 1,56 Prozent bei 11.970,83 Punkten. Der charttechnische Blick könnte sich auf die Bewegung vom Verlaufstief des 26. März 2018 von 11.726,62 Punkten bis zum Tageshoch des 27. März 2018 von 12.042,79 Punkten richten. Demnach lägen die Widerstände bei 11.922/12.043/12.118/12.164 und 12.238 Punkten. Die nächsten Unterstützungen wären bei den Marken von 11.848/11.801 und 11.727 Punkten zu ermitteln.

