Telgte (ots) - Takko Fashion startet in Frankreich durch und ist damit jetzt in 17 europäischen Ländern vertreten.



Im Februar hat der Fashion Discounter seine erste Filiale in Lexy eröffnet, am 4. April folgt bereits die zweite im elsässischen Wissembourg. Insgesamt plant der Smart Discounter in diesem Geschäftsjahr 13 Filialen für Frankreich.



"Unsere Filiale in Lexy wurde hervorragend angenommen. Trotz der Minusgrade waren die Kunden von unserer neuen Frühjahrskollektion begeistert und standen Schlange", berichtet CSO Ulli Eickmann. "Wir testen den Markt aber wir sehen in Frankreich großes Potenzial für Takko Fashion", erklärt CEO Arnold Mattschull. Das Unternehmen steht bereits mit den nächsten Filialen in den Startlöchern: Bis Anfang Mai feiert der Smart Discounter seine Neueröffnungen in Frouard (Nancy) und Pont-a-Mousson.



Über Takko Fashion:



Takko Fashion ist mit knapp 1.900 Filialen in 17 Ländern einer der erfolgreichsten Fashion Discounter in Europa. Mit einem vielseitigen Sortiment an modischen Outfits zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt Takko Fashion voll und ganz die Ansprüche der modernen Familie. Das Unternehmen mit Sitz in Telgte (Deutschland) beschäftigt international fast 18.000 Mitarbeiter.



