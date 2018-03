Südzucker-Puts mit 109%-Chance bei Kursrückgang auf 12 EUR

Nach dem 7-prozentigen Kurssturz des gestrigen Tages zählte die Südzucker-Aktie (ISIN: DE0007297004) im frühen Handel des 28.3.18 mit einem Kursanstieg von 0,30 Prozent zu den wenigen Werten im SDAX-Index, die sich nicht in den roten Zahlen befanden. Als Gründe für den Kurseinbruch wurden die unter den Expertenerwartungen liegenden Zahlen, der erwartete Rückgang des Konzernergebnisses für das laufende Geschäftsjahr, sowie die negativen Analystenprognosen genannt. In den am 27.3.18 erschienenen Analysen wird die Südzucker-Aktie von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 10 Euro als "Verkauf" eingestuft.

Für Anleger, die von einer Fortsetzung des Abwärtstrends bei der Südzucker-Aktie ausgehen, könnte die Investition in Short-Hebelprodukte sinnvoll sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 13 Euro

Der BNP-Put-Optionsschein auf die Südzucker-Aktie mit Basispreis bei 13 Euro, Bewertungstag 12.6.18, BV 1, ISIN: DE000PP1UV66, wurde beim Aktienkurs von 13,16 Euro mit 0,72 - 0,77 Euro gehandelt.

Gibt die Südzucker-Aktie in spätestens einem Monat auf 12 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf 1,26 Euro (+64 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 13,80 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Südzucker-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,80 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UV6MM45, wurde beim Aktienkurs von 13,16 Euro mit 0,076 - 0,086 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Südzucker-Aktie 12 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,18 Euro (+109 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 14,50 Euro

Der höher gepufferte HVB-Open End Turbo-Put auf die Südzucker-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 14,50 Euro, BV 1, ISIN: DE000HX18A79, wurde beim Aktienkurs von 13,16 Euro mit 1,37 - 1,38 Euro quotiert.

Setzt sich der Kursverfall der Südzucker-Aktie in absehbarer Zeit auf 12 Euro fort, dann wird der innere Wert des Turbo-Puts auf 2,50 Euro (+47 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Südzucker-Aktien oder von Hebelprodukten auf Südzucker-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de